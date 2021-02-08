Отечественные селекционеры вывели сорт сирени к юбилею Николая Гумилева

В этом году у знаменитого русского поэта Николая Гумилева будет отмечаться сразу два юбилея: 135 лет со дня рождения и 100 лет со дня гибели. Последняя дата тесно связана со Всеволожским районом, так как казнь Николая Степановича произошла 26 августа 1921 года на нашей земле.

Удивительный подарок приготовила всеволожцам к юбилею российская творческая селекционная группа «Русская сирень». Селекционеры этой группы уже создали 111 новых сортов сирени, в том числе сорта, посвященные знаменитым поэтам и музыкантам (сирень «Анна Ахматова», «Александр Блок», «Рахманинов» и другие). А вот к 2021 году они сумели создать новый сорт сирени под названием «Николай Гумилев».

Создатели этого сорта объявили, что сейчас он находится на стадии адаптации. Пройдет еще несколько лет, прежде чем его представят зрителям. Но мы надеемся, что эта сирень будет посажена и на родине Николая Гумилева – в Кронштадте, и на месте его гибели – во Всеволожском районе. Это станет уникальным живым памятником поэту.

Людмила Однобокова

Фото Анатолия Еремина