Вакцинация против COVID-19 в Ленобласти возобновится 8 февраля

После короткого перерыва в больницы 47-го региона возобновились поставки вакцины «Спутник V». Ленинградская область получила 8 160 комплектов препарата, до конца недели ожидается поступление еще порядка 20 тысяч комплектов.

Первые партии вакцины регион получил в конце прошлого года – прививки делали работники медучреждений, социальных служб и педагоги. В январе во всех районах Ленобласти стартовала кампания по массовой вакцинации населения. Желающие привиться от ковида могут встать в лист ожидания через портал «Госуслуги» либо обратившись в районные больницы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас в регионе открыто 29 пунктов вакцинации. Также 18 мобильных бригад будут выезжать на предприятия для проведения иммунизации. В скором времени планируется организация мобильных прививочных пунктов.