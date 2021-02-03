В честь подвига деда: участник зимнего марафона пробежал по Дороге жизни 79 км

Подведены итоги 52-го Международного легкоатлетического зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Это пробег состоялся во Всеволожском районе 31 января.

По Дороге жизни пробежало около 2000 человек, которые представляли 68 регионов. В их числе был один спортсмен, приехавший из Великобритании.

Основную массу участников составляли жители Всеволожского района. И мы можем поздравить их с достижениями. На дистанции «5 километров» среди мужчин третье место занял 22-летний Даниил Ботыкин. Среди женщин на этой дистанции третье место завоевала 18-летняя Екатерина Агафонова – воспитанница Всеволожского спортивного клуба «Белые ночи» (Всеволожской СШОР). А победителями на этой дистанции стали представители Санкт-Петербурга.

Следует добавить, что 5 километров пробежало 712 человек. Среди них было 11 мужчин и две женщины старше 80 лет. Самый возрастной участник этой дистанции и, вообще, самый возрастной участник марафона – это Владимир Холмов из Санкт-Петербурга. Ему 93 года, но он достойно преодолел весь маршрут. Самыми молодыми участниками из заявленных на этой дистанции были ребята 14 лет.

В пробеге на дистанции «42 километра» участвовало 1585 человек, из них двое мужчин – старше 80 лет (достижение, достойное подражания).

Первое место на этой дистанции среди мужчин завоевал Владимир Пономарев из Санкт-Петербурга, среди женщин – Елизавета Ерохина из Карелии.

Но были на этот раз и необычные результаты. Мне удалось поговорить с представителем Екатеринбурга Андреем Борисовичем Щаповым. В рамках нашего легкоатлетического марафона он пробежал 79 километров. Для этого он встал рано утром, приехал к памятнику «Цветок Жизни», оттуда побежал к мемориалу «Разорванное кольцо», где встал вместе со всеми на построение и вновь пробежал весь маршрут, только в общей массе, от «Разорванного кольца» до «Цветка Жизни».

– Я в вашем марафоне участвую в первый раз, – рассказал Андрей Борисович. – Но за моими плечами – несколько марафонов в других регионах страны. Я хочу сказать слова благодарности организаторам марафона «Дорога жизни». Все проходило четко, слаженно, на высоком уровне.

Несмотря на шестилетний опыт марафонского бега, 79 километров Андрей Борисович пробежал в первый раз. После такого забега трудно восстанавливаться, но свой личный подвиг А. Щапов сделал не ради отметки в протоколе, а чтобы почтить память деда. Его дедушка погиб, защищая Ленинград. И произошло это зимой, примерно в такое же время. Деда звали Николай Федорович Щапов, он служил в составе 205-го кавалерийского полка 80-й кавалерийской дивизии. 5 марта 1942 года полк почти в полном составе погиб на Любанском направлении. Это была зона действия Волховского фронта.

Внуку погибшего героя – Андрею Борисовичу – сейчас 47 лет. Больше года он потратил на то, чтобы найти место захоронения деда в Ленинградской области. Сначала он обратился во Всеволожский район, потому что в похоронке на деда указана деревня Красная Горка (деревня с таким названием расположена в Колтушском поселении). В нашем районе Андрея Щапова встретил поисковик Андрей Федотов и объяснил, что в 1942 году у нас боев не было. Тогда поисковики нашли другую Красную Горку – она оказалась в Тосненском районе Ленинградской области (недалеко от деревень Любань, Кирково).

И вот 31 января Андрей Щапов бежал с портретом деда, прикрепленным на стартовом номере. И таких, как он (преодолевших двойной марафон), на этот раз было несколько человек.

Людмила Однобокова