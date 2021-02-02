Команда из Всеволожска победила на Всероссийских соревнованиях «Северная ходьба – новый образ жизни»

В администрации Всеволожского района 1 февраля вручили награды победителям впечатляющего по географическому охвату мероприятия по северной ходьбе среди трудовых коллективов. Событие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при грантовой поддержке Минспорта России.

Более двух тысяч работников предприятий и организаций из 43 регионов России прошли онлайн-обучение, а также приняли участие в практических занятиях с инструкторами.

Специально для проекта совместно с Федерацией спортивного туризма России было подготовлено более 300 судей из 43 регионов, которые по итогам обработки протоколов и материалов видеофиксации всех отборочных этапов определили победителей и призеров Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни».

Спортивную честь своих трудовых коллективов отстаивали команды ПАО «Транснефть», ПАО НЛМК, ПАО МТС, Филиалов ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД». В проекте также приняли участие команды предприятий среднего и малого бизнеса, государственных учреждений и общественных организаций из регионов России.

Высшую ступеньку пьедестала почета заняла команда общества с ограниченной ответственностью «Окна Года» из Всеволожска, второе место – у Отделения Банка России по Мурманской области, третье место досталось АО «Салаватстекло» из Республики Башкортостан.

Командир команды-победителя – он же гендиректор ООО «Окна Года» Павел Ерин – рассказал, что сразу откликнулся на призыв Юлии Кургузкиной, координатора проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» в Ленинградской области, принять участие в мероприятии, а вот остальных сотрудников фирмы пришлось убеждать, ведь большинство из них никогда не держали в руках палки для скандинавской ходьбы. Хороший инструктаж и регулярные тренировки сделали свое дело – получился сплоченный, устремленный к победе коллектив.

В команду вошли пять женщин и пятеро мужчин разного возраста, самому старшему, бывшему лыжнику, под 60 лет. Соревнования проходили в сентябре в одном из парков Петербурга, и красивые осенние «декорации» заряжали участников хорошим настроением. Победа команды стала большим подарком не только для Всеволожского района, но и для всей Ленинградской области.

Такой триумф, бесспорно, придаст динамики и без того быстро набирающей популярность в нашем районе северной ходьбе. Центр физической культуры и спорта, к примеру, ведет уже несколько секций на территории разных микрорайонов Всеволожска, а в Заневке инструкторы бесплатно занимаются с людьми этим видом спорта.

Возможно, успех команды ООО «Окна Года» вдохновит и другие коллективы для участия в проекте, который стартовал только в 2020 году и оказался весьма удачным для всеволожцев.

Кубок победителя Всероссийских соревнований «Северная ходьба – новый образ жизни» команда получила из рук Светланы Журовой, депутата Государственной Думы, прославленной олимпийской чемпионки. Благодарственные письма руководителя проекта Ирины Слуцкой вручил триумфаторам и их спортивным кураторам председатель областного комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов.

Глава Всеволожского района Андрей Низовский поздравил команду с впечатляющей победой и призвал всех заниматься спортом, подчеркнув, что «это не только культура тела, здоровье, но и уверенность в себе».

Организатором проекта стал Добровольный физкультурный союз, созданный с целью популяризации физической культуры и развития массового спорта. Возглавляет организацию чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Начиная с 2015 года Добровольный физкультурный союз активно поддерживает развитие северной (иначе — скандинавской) ходьбы. Такой вид активности практически не имеет противопоказаний и доступен для людей всех возрастов с самым разным уровнем физической подготовки. В 2019 году северная ходьба включена как дисциплина во Всероссийский реестр видов спорта.

Соб. инф.

Фото пресс-службы администрации ВМР