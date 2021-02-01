По Дороге жизни пробежали две тысячи марафонцев

В минувшее воскресенье, 31 января, состоялся ежегодный 52-й Международный зимний марафон «Дорога Жизни», посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию открытия легендарной Дороги жизни.

В мероприятии приняли участие более двух тысяч легкоатлетов из 10 стран мира. Начало марафона по традиции было объявлено на митинге, который прошел у мемориала «Разорванное кольцо». В память о погибших ленинградцах к Вечному огню возлагали цветы. Утренний морозный воздух ладожского берега наполнили звуки блокадного метронома.

После торжественной акции у мемориала легкоатлеты вышли на старт. Им предстояло пробежать полную марафонскую дистанцию в 42 километра до монумента «Цветок Жизни». Часть бегунов вышла на дистанцию в пять километров. В этом году на старты спортсменов запускали группами.

По результатам забега был установлен рекорд марафона «Дорога жизни» среди женщин – Елизавета Ерохина показала лучшее время, пробежав дистанцию за 2:47,30. Предыдущий рекорд был установлен более 20 лет назад: петербурженкой Альбиной Галлямовой в 1999 году (время 2:48,40).

Среди мужчин-марафонцев первым лидировал Владимир Пономарев, преодолевший дистанцию за 2:24,19. На дистанции в пять километров лучший среди мужчин – Лучкин Александр (время: 16:12), среди женщин – Печуева Ольга (время: 20:05).

По традиции для участников марафона работала полевая кухня – все желающие могли отведать солдатской каши и выпить горячего чаю. Также для марафонцев предусмотрели быстрый перекус.

Фото Антона Ляпина