Ленобласть определила планировку территории под будущую развязку в Кудрово

Молодой город Всеволожского района получит новую дорожную развязку. Проекты планировки и межевания территории для строительства продолжения Центральной улицы и реконструкции существующей развязки с Мурманским шоссе были утверждены областным правительством.

Сейчас документация проходит госэкспертизу. Заключение ожидают получить в первом полугодии 2021-го. Согласно проекту строительство объекта затронет улицу Центральную, место ее пересечения с проспектом Строителей и Кудровский проезд.

Развязка сделает доступным будущий транспортно-пересадочный узел «Кудрово», к которому будет относиться одноименная станция метро. Строительство пройдет в два этапа – в первую очередь планируется «пробить» Центральную улицу к Мурманскому шоссе, затем приступить к реконструкции путепровода у МЕГИ.