Во Всеволожске отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда

27 января во Всеволожске на Румболовской горе состоялась памятная акция, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Участники акции возложили цветы к памятнику блокадникам, умершим в Ленинграде от голода и холода во время Великой Отечественной войны, а также к памятнику малолетним узникам фашистских концлагерей.

В мероприятии приняли участие глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич, начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко, председатель общественной организации «Общество «Блокадный детский дом» Роза Субботина, представители депутатского корпуса города, МЧС и молодежных организаций Всеволожского района.

К этому памятному дню участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и объединения «Волонтеры Победы» на информационных экранах организовали показ видеопрезентации, подготовленной МЦ «Альфа».

Во время ее подготовки были подняты архивы и получены разрешения на публичное чтение личных писем жителей Всеволожского района, испытавших ужасы войны и блокады. Здесь же были продемонстрированы их личные фотографии. Всего несколько минут длилась эта презентация, но она произвела на ветеранов-блокадников и других участников мероприятия сильное впечатление.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР