«Поезд Победы» создали наши земляки

24 января в городе Выборге открыл свои двери передвижной музей «Поезд Победы». В первый же день его посетила наша корреспондент.

«Поезд Победы» создан творческой группой «Невский баталист» – той самой, которая сделала 3D-панораму «Прорыв» в Кировске. О Кировском музее газета «Всеволожские вести» писала в статье «Трехмерная панорама «Прорыв» открылась на Невском берегу» от 26 января 2018 года. Напомним, что группой «Невский баталист» руководит Дмитрий Поштаренко, уроженец Шлиссельбурга. Однажды в этом городе проходила реконструкция военных событий. Мероприятие так впечатлило юного Дмитрия, что подросток тут же принял решение вступить в военно-исторический клуб «Ладога». А в возрасте 15 лет Дмитрий уже стал членом Санкт-Петербургского поискового объединения «Святой Георгий». Вместе с поисковиками несколько лет выезжал на раскопки на Невский «пятачок». В «Святом Георгии» он познакомился с О.Б. Алексеевым, который делал небольшие выставки с использованием манекенов и предметов, найденных на местах боев. И Дмитрий Поштаренко увлекся этим на всю жизнь. В команде «Невский баталист» он работает вместе с товарищами из Ленинградской области.

Трехмерную панораму «Прорыв» можно назвать областным проектом – тысячи людей выстраивались в очередь, чтобы ее увидеть. После ее создания заказы команде стали поступать один за другим. В том числе и такие крупные проекты, как трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Она открылась в Санкт-Петербурге, в культурном центре «Севкабель порт». Кстати, она будет работать до 31 марта 2021 года. Потом демонтируют. Также Дмитрий Поштаренко со своей командой выполняли заказы по созданию музейных панорам в Калининграде и в Бородино под Москвой.

А вот когда поступило предложение наполнить панорамой целый поезд, то это уже был первый всероссийский проект. Потому что «Поезд Победы» должен проехать по всем Городам-героям России. Он выехал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. На его пути лежали Псков, Мурманск, Санкт-Петербург, Тула, Владикавказ, Севастополь, Волгоград. А завершиться движение должно на Дальнем Востоке. Осмотреть панораму зрители могут только во время длинных остановок. И на своем пути «Поезд Победы» будет стоять на промежуточных станциях, чтобы его могли увидеть как можно больше людей.

Его создавали в сжатые сроки – за три месяца. Тем не менее удалось сделать 150 манекенов и заполнить ими семь вагонов. В одном вагоне манекены рассажены так, как ездили люди в электричках до войны. В другом вагоне – уже солдаты в пути на передовую. Затем следует вагон, в котором фашисты перевозят пленных; санитарный вагон, где медики делают операцию; банно-прачечный вагон, где происходит дезинфекция солдат; вагон бронепоезда и так далее.

Большинство манекенов сделано с реальных лиц. Например, здесь можно увидеть Рихарда Зорге, читающим газету. Есть также маршал Рокоссовский, немецкий фельдмаршал Паулюс, Зинаида Ермольева – русская ученая, впервые в СССР получившая пенициллин. Все они одеты в достоверные исторические костюмы. Также при оформлении передвижной экспозиции использованы предметы, найденные на местах боев, – солдатские ранцы, планшеты, шлемы танкистов, опознавательные знаки на формах.

«Поезд Победы» с 27 по 29 января будет принимать посетителей в Луге, затем, с 30 января по 1 февраля, – в Гатчине, 2 февраля – в Волхове, 5 февраля – в Тихвине, 8 февраля – в Сосновом Бору. Время посещения Кингисеппа пока уточняется. К сожалению, город Всеволожск и поселок Осиновец в маршрут не включены. Но те, кто имеет возможность свободно передвигаться, могут увидеть его в других городах области. Вход в музей бесплатный, но билеты надо заранее бронировать на сайте «Поезд Победы».

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования, ОАО «РЖД», ОО «Волонтеры Победы» и медиагруппы «Красный квадрат».

Мы гордимся, что наши земляки-ленинградцы стремительно завоевали популярность. Дмитрию Поштаренко сейчас 30 лет, а его команду уже знают за рубежом. И теперь мы можем говорить, что в Ленинграде зародилась не только реконструкция боев с помощью оловянных солдатиков, и не только самый крупный в России центр военно-исторических реконструкций. Новое наше достижение – впервые в России у нас появились создатели масштабных трехмерных панорам.

Людмила Однобокова

На фото автора: красноармейцы едут на передовую в 1941 году, сцена воссоздана в передвижном музее «Поезд Победы»