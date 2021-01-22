Всеволожский краевед среди литераторов XX века

Вышло электронное издание Энциклопедического словаря «Литераторы Санкт-Петербурга XX века». Расположен он на портале «Книжная лавка писателей», давнего центра культурной, литературной жизни Северной столицы.

Этот словарь вобрал в себя значительное число не зарегистрированных в иных словарях имен – от самиздата до филологических и библиографических справочников, материалов по истории.

В этом списке литераторов есть и Марина Семеновна Ратникова, всеволожский краевед. В энциклопедии размещена ее биография, упоминаются издания автора: вестник Всеволожского историко-краеведческого музея «Мызы и музы»; четыре книги «История Рябова с древнейших времен»; публикации в газетах «Невская заря» и «Всеволожские вести».

Над Словарем на протяжении многих лет трудился большой коллектив авторов, сотрудники литературных и исторических архивов, издательств, библиотек, вузов Санкт-Петербурга и других городов России. Составители и авторы надеются, что Словарь станет подспорьем преподавателям, студентам, школьникам, научным специалистам, а также вызовет интерес у всех любителей отечественной словесности.

Татьяна Алешина