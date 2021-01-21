Всеволожский Мультицентр презентовал новый подход к адаптивной физкультуре

Создание Центра адаптивной физической культуры в Мультицентре социальной и трудовой интеграции Всеволожска поможет людям с ОВЗ лучше интегрироваться в общество. Соответствующий проект по его созданию представила сегодня, 21 января, депутатам Государственной Думы руководитель этого уникального учреждения Ирина Дрозденко.

– Это будет центр со специальными велодорожками, – рассказала Ирина Дрозденко. – Здесь будут небольшие здания с раздвижными дверями, зона отдыха и другие объекты. Все будет подстроено для людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо отметить, что наша главная задача найти для учащихся и выпускников подходящую специальность. Сегодня мы прилагаем все усилия для того, чтобы обучающиеся состоялись и обрели новую ступень профессионального роста. Безусловно, Мультицентр постоянно совершенствуется, преодолевая разные сложности, ведь проект уникален и требует нового подхода. Главная наша задача – приложить все усилия, чтобы ребята стали частичкой социума.

Гости отметили, что опыт всеволожского Мультицентра – одна из лучших моделей реабилитации людей с ОВЗ во всей России. Делегация долго удивлялась, как в одном месте индивидуально и удобно организована социальная интеграция инвалидов. Не секрет, что сегодня даже молодым и здоровым специалистам сложно найти работу на рынке труда. А Мультицентр реализует важную задачу, интегрируя людей с ОВЗ в рабочий процесс.

Ирэн Овсепян