Александр Дрозденко лично ответит на звонки жителей Ленинградской области

Сегодня, 18 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет очередную прямую телефонную линию с жителями области. Глава региона будет принимать звонки лично в течение часа – с 16.00 до 17.00.

Напомним, что в прямой телефонной линии помимо губернатора будут участвовать также главы муниципальных районов Ленинградской области. Звонки принимаются с 15.00 до 16.00 по номерам 006 или 8 (813-61) 315-01 (звонок платный).