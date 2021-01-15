Жители Всеволожского района могут сдать новогодние ели на переработку

В Ленинградской области стартовала ежегодная акция «Ёлки, палки и щепа», в рамках которой жители региона могут сдать новогодние ели на переработку. Организаторы будут принимать ели, сосны и пихты до конца января.

Кураторами проекта выступают экодвижение «Мусора.Больше.Нет» и АНО «Экологические добровольческие проекты». Переработанные деревья будут переданы в качестве подкормки и материала для подстилки животным в конный клуб «Кентаврик», центр реабилитации диких животных «Велес» и конный клуб Пушкинского района «Александровская дача». Часть деревьев станут удобрением для экоклумб.

В этом году на территории Ленинградской области будет работать более 30 пунктов сбора. Жители Всеволожского района могут сдать деревья по двум адресам: «МЕГА Дыбенко», Кудрово, Мурманское шоссе, 12-й километр, 1, парковка рядом с «Правилами деления» и «МЕГА Парнас», КАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1, парковка рядом с «Правилами деления». С остальными адресами постоянных и временных пунктов сбора по Санкт-Петербургу и Ленобласти можно ознакомиться на сайте.

Организаторы обращают внимание, что в пунктах готовы принять только ели, сосны и пихты. Деревья должны быть полностью очищены от новогодних игрушек и мишуры, без обработки искусственным снегом. Также жителей просят перед сдачей освобождать дерево от упаковки, в которой его транспортировали.