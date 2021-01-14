Летающая лыжница из Всеволожского района взяла пять золотых медалей на «Рождественском турне»

В Пермском крае завершилось «Рождественское турне» – ежегодные всероссийские соревнования для самых юных летающих лыжников от 8 до 13 лет. Для участия в них приехали юные спортсмены из России и Беларуси. В младшей группе победителями стали спортсменка из Всеволожского района Екатерина Наумова и белорусский лыжник Матвей Хотько.

Формат соревнований схож с взрослыми международными соревнованиями «Турне четырех трамплинов». Ребята за неделю совершили по несколько зачетных попыток в трех городах Пермского края: в Березниках, Перми и Чайковском. Лучшие спортсмены по итогам этих этапов вышли в финал, который прошел 8 января в Чайковском.

Спортсменка Екатерина Наумова, жительница деревни Вартемяги, показала высокие результаты и завоевала пять золотых медалей из пяти возможных! Катя занимается шесть раз в неделю по 2–2,5 часа с тренером Барковым Александром Сергеевичем в спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга. Девочка мечтает стать олимпийской чемпионкой.

Пожелаем нашей замечательной летающей лыжнице побед во всех ее дальнейших начинаниях!

Светлана Куцоконь, газета «Агалатовские вести»