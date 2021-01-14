В Ленобласти крещенские купания разрешены с соблюдением социальной дистанции

Правительство региона решило послабить запрет на проведение массовых мероприятий во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Однако жители Ленинградской области смогут окунуться в прорубь с некоторыми ограничениями.

Так, обязательным условием станет проведение крещенских купаний на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции в 1,5–2 метра. Пользование закрытыми местами для переодевания разрешены также с ограничением: на одного человека внутри должно приходится не менее 4 «квадрата» площади помещения.