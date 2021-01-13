Открыто движение по дороге-дублеру Колтушского шоссе во Всеволожске

13 января во Всеволожске на строительстве развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей изменилась схемы проезда участка на Колтушском шоссе. Движение машин и автобусов было переключено на временную дорогу, построенную параллельно шоссе.

Это позволяет открыть еще один фронт работ и обеспечить безопасное движение транспорта у железнодорожного переезда.

Перед началом осмотра объекта директор по строительству генерального подрядчика АО «АБЗ-Дорстрой» Константин Подгайский детально рассказал и показал на рабочих чертежах объем выполненных работ, отметив при этом, что согласно контракту, стройка должна быть завершена в 2022 году. В настоящее время, благодаря внедрению комплекса оригинальных инженерных решений работы идут с опережением установленных сроков.

Проектная протяженность путепровода у станции Мельничный ручей во Всеволожске составит 79 метров, скорость движения – 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость стройки – 1, 7 млрд. рублей.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР