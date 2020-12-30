В связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 (ред. от 21.12.2020 № 843) «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего постановления, обязаны:

руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года N 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019»;

руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области — Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020 года N 47-00-02/31-2025-2020;

разместить в общедоступном месте перечень принятых мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, с обязательным указанием номера контактного телефона комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (8(800)302-08-13);

осуществлять обслуживание посетителей при использовании обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор), применение перчаток носит рекомендательный характер;

предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок;

организовать на территории хозяйствующего субъекта информирование по радиотрансляционной сети о рекомендуемом графике посещения для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, и(или) разместить в общедоступном месте график посещения хозяйствующего субъекта указанными гражданами с учетом требований абзаца десятого пункта 1.27 в наглядной и доступной форме.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).

Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением.

ОБЯЗАННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПОКУПАТЕЛЯМИ

Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 N АКПИ20

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать

в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.

Верховный суд РФ в своем решении пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в решении суда.

За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность вплоть до приостановки деятельности!!!

Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров , закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения — деятельность разрешена при условии использования до 50 % посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м) в период

с 06.00 до 23.00

обслуживания посетителей с 23.00 до 06.00 исключительно навынос или с доставкой заказов и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды.

Указанные условия не распространяются на организации общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания: в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций); на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций

Работа парикмахерских, салонов красоты , косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина –деятельность разрешена при условии использования до 50% посадочных мест в зале обслуживания, при ожидании услуги соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями и с обязательным использованием масок

и при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и(или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски), применение перчаток носит рекомендательный характер;

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов ), плавательных бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществлять при условии:

предварительной записи посетителей;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом;

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

Объекты, предназначенные для развлечений и досуга (за исключением объектов, указанных в настоящем приложении), в том числе ночные клубы и дискотеки — Деятельность разрешена в период с 06.00 до 23.00 при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы)

Детские развлекательные центры, детские игровые комнаты — Деятельность разрешена при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и не более 12 человек в общем с обязательным использованием масок.

Невыполнение установленных Постановлением норм влечет к привлечению к административной ответственности в соответствии со ст.20.6.1 КОАП РФ, вплоть до приостановки деятельности.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:

8-904-513-26-00 (Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор» микрокредитная компания)

Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 8-813-70-24-725, 8-813-70-23-234.

8 (800) 30-20-813 — в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области «горячая линия» для консультирования предпринимателей.