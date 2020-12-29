На празднование Нового года россияне потратят в среднем 19 300 рублей

Сейчас предновогодняя гонка вышла на финишную прямую. В выходные и по вечерам в магазинах ажиотаж. В предновогодней суете люди бесшабашно сорят деньгами, порой покупая абсолютно ненужные товары. Посчитав, сколько в среднем предстоит потратить на новогодний стол, статистики пришли к неутешительным выводам.

Скромный праздник со стандартными салатами оливье, мимоза, селедка под шубой, тарталетками с икрой, а также мандаринами, газировкой и так далее – обойдется в 5 729 рублей. Из-за подорожания основных видов продуктов питания стоимость новогоднего стола увеличится примерно на 35%. Для более обеспеченных наших сограждан затраты могут ещё больше возрасти. Расчет сделан не на тихий, семейный ужин, а на праздничное застолье с участием гостей.

– Нынче новогодний стол с традиционными блюдами и бутербродами побьёт все рекорды, – заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Рост цен – результат пандемии. Но не только. Отрицательная статистика складывается из-за девальвации рубля, введения маркировки и роста стоимости зерна в мире. Сегодня львиная доля россиян почувствовала невидимую руку инфляции и в карманах, и в кошельках. Но при этом уже весной аналитики прогнозируют некоторую стабильность.

Как известно, главным мерилом новогоднего застолья является салат оливье. Именно с ним у большинства наших сограждан ассоциируется Новый год.

В Росстате отмечают, что стоимость культового новогоднего салата с французским названием в Ленинградской области увеличилась на 14 процентов и составила 355 руб. 60 коп. Картофель за год прибавил в цене с 21,4 рубля до 26,1 рубля за кг. Один килограмм моркови за год подорожал с 26,6 рубля до 32,1 рубля за кг, лука – с 24,3 рубля до 25 рублей за кг. Десяток яиц стал дороже на 0,38 рубля: с 65,37 рубля до 65,75 рубля, вареная колбаса – на 4,3 рубля: с 399,4 рубля до 403,7 рубля за кг. Майонез вырос в цене с 177,2 рубля до 189 рублей за кг, а консервированный горошек подорожал с 78,8 рубля до 84 рублей за 500 гр. Подешевели только огурцы – с 120,6 рубля до 100,4 за кило.

Тем временем предновогодняя суета накрывает неисправимых, непробиваемых оптимистов приятной волной. Они снуют по магазинам или заказывают подарки онлайн.

– Решила купить дочке в этом году велосипед, – делится своими впечатлениями Алина, мама 10-летней Кати. – Дочь давно просила у Дедушки Мороза этот подарок, но реализовать её мечту удастся только в этом году.

Новый год пахнет елками, мандаринами и конфетами. Вернее, волшебным ароматом конфетной симфонии, собранной в подарочном пакете. Но многих сладкими подарками не удивишь. Как показал опрос, среди самых желанных подарков у россиян оказались пылесос, лыжи, удочка и снегоход.

В новогоднем бюджете россиянина обычно учитываются расходы на праздничный стол, подарки и развлечения. Обычно эти доли расходов составляли: на еду и напитки – 45%, на подарки – 45%, на развлечения – 10%. В течение нескольких лет такое распределение затрат на долгий праздничный период не менялось.

Всего семья россиян планирует потратить на Новый год 19 300 рублей, подсчитали эксперты. Большая часть денег уйдет на подарки (46%) и еду (43%), остальное – на развлечения. Это рекорд по ожидаемым тратам: в прошлом году россияне планировали уложиться в сумму, которая на 14% меньше нынешней, в 16 900 рублей.

Ирэн Овсепян