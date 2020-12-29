Всеволожские актеры покажут «Приключения Снеговичка» онлайн

Актеры театра-студии «Алые паруса» подготовили новогодний спектакль «Приключения Снеговичка», посмотреть который можно будет онлайн на сайте КДЦ «Южный» 5, 6 и 7 января.

История расскажет о Снежной деревне, в которой живут самые настоящие снеговики. Работы у волшебных персонажей много: они украшают окна людей снежными узорами, работают на фабрике Деда Мороза, выстилают дорожки льдом и растят сугробы. А самый маленький снеговичок сидит дома вместе с бабушкой и мечтает поскорее вырасти, чтобы совершать настоящие чудеса. И вот однажды он отправляется в путешествие, чтобы найти Звезду, которая исполнит его желание.

Узнать, что было дальше, можно на сайте АМУ «КДЦ «Южный» и в группе «ВКонтакте». Трансляция будет проходить 5, 6 и 7 января ровно в 12.00.

Фото Светланы Усик