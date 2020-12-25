Специалист из Всеволожска победила в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв»

Яна Мальцева, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации Всеволожского муниципального района вошла в «семерку» победителей первого областного конкурса «Губернаторский кадровый резерв».

В этой должности Яна Валентиновна работает с 2016 года, а ее общий муниципальный стаж составляет 11 лет. За плечами главного специалиста – два высших образования: Ленинградский областной университет им. А.С. Пушкина и факультет государственного и муниципального управления РГГУ.

По словам победительницы конкурса, ей было интересно принять участие и оценить свои возможности. Результат превзошел ожидания, хотя пришлось поволноваться. Конкурс был сложным и потребовал полной мобилизации собственных сил и знаний. На пути к финалу, как и все другие участники – а их было на момент окончания муниципального этапа 83 человека, Яна Мальцева преодолела несколько сложных испытаний.

Первый этап конкурса, муниципальный, проходил в районных администрациях. Это было тестирование на знание Конституции РФ, законодательства о государственной гражданской службе, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства; истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области, а также на хорошее знание русского языка. Кроме того, участникам предложили пройти три разных психологических теста – в общей сложности 150 вопросов. Эти тесты позволили выявить претендентов, обладающих лидерскими способностями, стратегическим мышлением, умением работать в команде, психологической гибкостью и готовностью к изменениям.

На второй этап, региональный, конкурсантов пригласили уже в Дом дружбы Ленинградской области. Там они тоже отвечали на вопросы, касающиеся российского и областного законодательства.

К полуфиналу пришли сорок претендентов. Полуфиналистов конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на территории курорта «Игора» ждала учебная форсайт-сессия по четырем направлениям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами». Яна Валентиновна работала в составе команды «Социальная реформа». На этом серьезном отборочном этапе за конкурсантами наблюдали эксперты и психологи. В завершение сессии каждый из участников получил характеристику.

Последнее важное испытание – индивидуальное собеседование – проходило 23 декабря в Доме правительства Ленинградской области. Итоговая процедура включала защиту проектов и ответы на вопросы. Наша конкурсантка выступила с проектом «Создание общедоступного регионального портала «Ленинградская история устами очевидцев» в номинации «Ленинградская память».

11 членов специально сформированной комиссии интересовались у конкурсантов, в каком органе власти они хотели бы работать, являются ли авторами полезных инициатив, реализованных в настоящее время. До финала дошел 21 человек, но только семеро стали победителями: шесть женщин и один мужчина. До 1 февраля 2021 года они получат предложения по трудоустройству в правительство региона или подведомственные учреждения. Остальные 14 финалистов будут включены в региональный резерв управленческих кадров. Будущим управленцам вручили «губернаторские» часы и традиционный портфель чиновника.

«Вы молодцы, вы кандидаты номер один на руководящие должности в администрацию Ленинградской области», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поздравляя конкурсантов с победой.

Предполагается, что конкурс будет ежегодным, где отберут самых активных из тех, кто хочет принести пользу и поработать. Сегодня весь кадровый потенциал формируется за счет региона.

Яна Мальцева, как первопроходец, обращается ко всем будущим участникам с пожеланием: «Не бойтесь участвовать в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв»! Все в ваших силах! Социальные лифты в Ленинградской области реально работают, и мой пример тому подтверждение».

Фото Валентина Илюшина,

online47.ru