Агалатовская школа искусств отмечает 25-летний юбилей

Сказать, что Агалатовская школа искусств – предмет гордости населения небольшого поселка – это почти ничего не сказать. Она вызывает искренний восторг у всех, кто хотя бы один раз переступил порог этого, уникального в своем роде, образовательного учреждения. Школа вызывает уважение коллег из других регионов, восхищение родителей и самую настоящую любовь у тех, ради кого здесь трудятся почти 30 педагогов.

Семь дней в неделю, с восьми утра и до восьми вечера, этот гостеприимный дом звенит детскими голосами: это оно, наше будущее, здесь поет и танцует, играет на всех мыслимых инструментах, расцвечивает холсты красками, а руки пачкает глиной… Не покидая этих стен, посещает залы Русского музея, учится распознавать прекрасное и создавать это прекрасное своими руками.

Уходящий год для Агалатовской школы искусств – юбилейный. Четверть века назад она впервые распахнула свои двери для самых маленьких жителей поселка, где до этого не было ничего подобного. И все эти 25 лет твердой рукой держит курс в прекрасное ее бессменный директор – Наталья Ефимовна Бородкина.

Дарить надежду всем входящим

В завершение юбилейного года Н.Е. Бородкина получила очередную заслуженную награду: ее авторский проект «Лето в Калевале» был признан победителем областного конкурса «Звезда культуры» в номинации «Лучший социально-культурный проект года». Это уже третья Звезда в их послужном списке. Две первые Звезды «загорелись» здесь в 2010 и в 2014 годах, когда школа становилась лучшей сельской школой искусств Ленинградской области.

И о главной награде. Нарисуйте, дорогие читатели, мысленно карту нашей страны, от Санкт-Петербурга до Тихого океана. Огромная территория! И на всем этом пространстве зажгите 50 звездочек. Только 50! Это лучшие детские школы искусств нашего

Отечества. И одна из них горит здесь, в поселке Агалатово с населением всего-то в шесть тысяч человек. Школа – победитель Общероссийского конкурса 2018 года. А за несколько лет до этого Агалатовская школа вошла в число лучших ста Школ искусств России. Как говорится, поступательное движение и рост – налицо. Но Наталья Бородкина, бессменный директор этого очага культуры, явно не страдает «звездной болезнью» и коллективу не дает почивать на лаврах, а свою «сверхзадачу» как руководителя видит не в коллекционировании престижных наград. При этом честно признается:

– Хотя и значение их нельзя отрицать. К примеру, наша школа – участник национального проекта «Культура». На премию, честно заработанную коллективом в числе еще восьми школ Ленинградской области, приобретены такие нужные нам инструменты и оборудование. В том числе раритетные: ручная лира для нашего фольклорного коллектива «Жаворонки», которую изготовил умелец из Тульской области, – настоящее дерево, выглядит потрясающе, а звучит бесподобно! А еще – скрипка из Чехии, флейта из Японии, баяны из Тулы и фортепьяно фабрики имени Глинки. Прибавьте к этому списку столь нужные юным художникам и скульпторам мольберты, муфельную печь для обжига глины, красивые банкетки и новые компьютеры, и вы согласитесь со мной, что побеждать в различных конкурсах – очень полезно и важно. Хотя и нелегко.

Что тут спорить: без общественного признания и, как следствие, – материального стимула движение вперед невозможно. Кстати, девиз коллектива Агалатовской школы искусств звучит именно так: «Видеть, понимать и создавать прекрасное».

– Мы не ищем таланты, – говорит Бородкина. – Мы их выращиваем. Ведь к нам приходят дети, которые, как правило, ничего не умеют и даже не знают, в чем их умение. Мы всем входящим дарим надежду на встречу с прекрасным. Казалось бы, привычная фраза: нет детей неталантливых, каждый чем-то одарен по-своему. Только разглядеть, подобрать ключик к маленькому человеку, чтобы в свою очередь открыть ему дверь в этот мир прекрасного, дано не каждому. Это и у педагога должен быть особый талант – видеть и понимать. У нас подобрался умный и по-настоящему талантливый коллектив. И молодой: большинству педагогов до тридцати или едва за 30. Многие, отучившись у нас, поступили и успешно окончили высшие и средние специальные учебные заведения и к нам же вернулись в качестве педагогов. Есть преемственность.

Спрашиваю Наталью Ефимовну, а где же найти этот заветный «золотой ключик» от дверей в мир прекрасного? Ответ ожидаемый:

– В любви! Только в ней!

«Дом, где открываются сердца»

Сама Наталья Ефимовна тоже без всякого пафоса признается, что школа – ее «четвертый ребенок». Да, Бородкина – мать троих уже взрослых детей. Старшая дочь – педагог, но работает по другой специализации. Сын окончил факультет Международных отношений Академии госслужащих Северо-Запада. А вот младшая дочь – Елизавета Бородкина – получила первое предпрофессиональное музыкальное образование здесь же, в Агалатовской школе искусств, успешно отучилась в музыкальном училище и с отличием окончила Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Она художественный руководитель фольк-лорного коллектива «Жаворонки». Мне, кстати, не раз приходилось видеть и слышать этот коллектив на фестивале «Рождественское сияние». У ансамбля свое лицо, свой голос. А Елизавета Бородкина – тоже победитель областного конкурса «Звезда культуры» в номинации «Лучший преемник». Так что растет смена.

Возможно, через несколько лет придет в эти стены уже в качестве преподавателя и Александра Рудоманова, сегодня ученица 7 класса музыкальной школы. В послужном списке Саши уже несколько значимых побед. Гран-при Всероссийского конкурса «Санкт-Петербург», Диплом 1 степени Межрегионального конкурса «Романтики Балтийского моря». А рядом – дипломы и награды Александры Николаевой, которая еще студенткой пришла сюда в качестве преподавателя. Это было 10 лет назад. Пришла и осталась.

– Ни минуты не пожалела, – признается Александра Николаева, – потому что это огромное везение – попасть в такой коллектив, работать с таким руководителем, который сам в буквальном смысле «горит» на работе и нам не дает стоять на месте.

Говорим с двумя Александрами – ученицей и педагогом – о таком прекрасном инструменте, как гитара, о том, что, помимо таланта, необходимы еще большой труд и воля. И когда есть эти слагаемые, успех обязательно придет. На прощание Саша Рудоманова сыграла нам «Элегию» Юрия Верединского. Юрий Михайлович Верединский – это преподаватель старшей Александры.

Уходим от гитары на звук фортепьяно. Преподаватель Жанна Николаевна Дьяконова в школе искусств уже 21 год, одна из лучших и опытнейших педагогов. Кстати, Елизавета Бородкина – ее бывшая ученица. А сегодня за роялем – Ульяна Шеломенцева, которая учится в 7 классе по программе предпрофессиональной подготовки. Тоже лауреат и победитель многочисленных конкурсов. Казалось бы, естественное продолжение – училище, консерватория. Но Ульяна удивляет неожиданным заявлением:

– Мне еще очень нравится рисовать. Люблю живопись не меньше, чем музыку. Хочется и тем и другим заняться. Поэтому думаю, окончив музыкальную программу, у нас же в школе пойти в художественный класс.

– И такая возможность есть! – комментирует Н.Е. Бородкина. – Тем более что к нам совсем недавно, не более полугода назад, пришла в качестве преподавателей замечательная супружеская пара – выпускники Института имени Репина. Приезжают, между прочим, учить ребят азам живописи они из Санкт-Петербурга.

Познакомились мы и с педагогом по изобразительному искусству: Михаил Галдин, переходя от одного мольберта к другому, мягко и ненавязчиво делал юным художникам замечания и давал профессиональные советы. А в соседнем классе Елена Киле, выпускница Хабаровского университета искусств, преподавала юным скульпторам азы работы с таким вечным материалом, как глина.

В кабинетах, где занимаются будущие художники и скульпторы, царит тишина. Здесь точно: «Служенье муз не терпит суеты», а вот рядом – оживление, разговоры, шум и гам. Идут экзамены для участников программы «Актерское мастерство».

– Будущие актеры у нас самые шумные, – замечает Наталья Ефимовна. – Как правило, это народ эмоциональный, все на поверхности: и радость, и печаль, тем более сегодня – экзамены. Младшие читали стихи, учащиеся старших классов – прозу. Продемонстрировали будущие актеры и нам свое умение. Причем с большим энтузиазмом. Будущий актер Доминик Вершинин почитал Самуила Маршака, Иван Баруздин – прозу Сергея Баруздина, Андрюша Волков признался, что спит и видит себя на профессиональной сцене, потому что ничего не может с собой поделать: говорит разными голосами, копирует всех подряд и вообще любит «притворяться»!

Как говорится, хочешь быть актером – будь им! Для юных лицедеев есть все возможности освоить это искусство. Ребят с шести до 16 лет обучают актерскому мастерству, отчасти – вокалу, хореографии, постановке концертных номеров, миниатюр и, конечно, спектаклей. Недаром это не просто какой-нибудь там кружок или секция художественного слова – это самая что ни на есть настоящая предпрофессиональная подготовка.

– Другое дело, – подчеркивает Бородкина, – выберут ли они ее, или их судьба как-то иначе сложится. Но я убеждена, что годы обучения в нашей школе обязательно скажутся. Потому что мы учили их здесь отличать подлинное искусство от подделки, давали основу основ – культуру.

Наталья Ефимовна по итогам 2019 года была названа лучшим руководителем сельской Школы искусств на уровне Министерства образования РФ. За все годы своей работы она, по сути дела, создала волшебный дом, где раздвигаются стены. Да, здесь можно пойти в Русский музей, никуда не выходя. Потому что музей – виртуальный. А когда тебе захочется пойти в настоящий Русский музей, то придешь посмотреть на мировые шедевры уже подготовленным в твоей родной школе искусств: ведь таких виртуальных копий Русского музея, где «крутится» почти 500 образовательных программ, в стране – единицы. Во всяком случае, я слышала только о двух: первая – в Агалатово, вторая – в Норильске.

Лето в Калевале

– Жаль, что единицы, – сокрушается Бородкина. – К счастью, мы, находясь в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга, можем при желании и реально взглянуть на мировые шедевры. А из Сахалина не приедешь в Русский музей на рейсовом автобусе. И это ведь не какой-то знак особого внимания к нашей школе – просто мы подали грамотную заявку в свое время, поучаствовали в конкурсе на предоставление нашей школе такой возможности, и ее получили. Другие тоже, наверное, могли бы. Но почему-то (не знаю, по инертности, по лености, из боязни ответственности и просто чего-то нового) не пошли на этот шаг.

А в Агалатовской школе искусств идут на зов нового. Много ли вы знаете Школ искусств, где есть еще и свой музей – подлинное сокровище вещественной памяти народа и собственных работ учителей и бывших учеников? Школа, куда, не задумываясь, приезжают на «разговор по душам» с детьми звезды мировой величины, известные деятели искусств: народная артистка России Нина Усатова, лауреат Международных конкурсов з. а. России, з. а. РФ Сергей Форостяный, пианист Владимир Мищук, а народная артистка России, актриса Театра драмы «На Литейном» Татьяна Ткач благословила своего внука на учебу в этой школе – он приезжает на занятия из Санкт-Петербурга.

А новый проект школы – «Лето в Калевале», получивший признание как Звезда культуры» в номинации «Лучшая программа социально-культурной направленности», – яркий пример творческого и нестандартного подхода к теме «Ленинградская область – геокультурное пространство Калевалы». В рамках этой программы так называемое «нематериальное культурное наследие коренного народа Ленинградской области» становится материальным, обретает живые черты и образы – в документальных фотографиях, воссозданных старинных костюмах, песнях, танцах и художественных постановках. В прошлом году для участия в фестивале этого проекта прибыли гости не только из Ленинградской области, но и из Карелии, и даже из Финляндии. Праздник получился живым и запоминающимся. Все ждут его вновь.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина