За пять лет Ленобласть установит свыше 120 модульных очистных сооружений

Программа «Чистая вода» должна стать приоритетной. Об этом сегодня, 24 декабря, на заседании областного правительства заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– В текущем году в регионе будет установлено 19 модульных очистных сооружений, – рассказал Александр Юрьевич. – Всего за пять лет планируется установить 120–130 таких станций.

Однако получилось так, что в бюджет следующего года расходы на установку очистных не были заложены. На резонный вопрос губернатора, как так вышло и будут ли выделены средства, ответил председатель комитета финансов Роман Марков.

– Гарантировать деньги мы не можем, – прямо заявил чиновник. – Бюджет достаточно напряженный, так как ковид постоянно вносит свои коррективы. Предлагаю вернуться к этому вопросу в январе, когда все расходы и доходы сведем к общему знаменателю. Пока незапланированных денег у нас нет.

Ирэн Овсепян