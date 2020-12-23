Маршрут «Курголовское озеро» вошел в финал конкурса «Маршруты Ленобласти»

Подведены итоги регионального конкурса «Маршруты Ленобласти», который проходил в рамках реализации проекта «Тропа 47». В число проектов-финалистов вошел маршрут «Курголовское озеро», расположенный неподалеку от поселка Токсово.

Напомним, что основная цель проекта «Тропа 47» – создание сети туристских маршрутов и троп на природных территориях 47-го региона. В рамках конкурса «Маршруты Ленобласти» студенты областных вузов разрабатывали различные маршруты – от пешеходных и велосипедных до лыжных и конных.

Из поступивших заявок жюри отобрало семь проектов-финалистов, которые будут занесены в Реестр на официальном сайте Комитета по туризму Ленинградской области. Среди них и маршрут «Курголовское озеро».

Напомним, что Курголовское озеро расположено на Карельском перешейке во Всеволожском районе, неподалеку от поселка Токсово. Совсем рядом с водоемом расположена железнодорожная станция Кавголово, благодаря чему любители внутреннего туризма могут с легкостью добраться до тихого и живописного озера.