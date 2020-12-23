Александр Дрозденко: «Нам нужен новый рабочий состав ЗакС»

Новое Законодательное собрание Ленинградской области должно быть конструктивным. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Законодательное собрание Ленинградской области не театр одного актера, – подчеркнул глава 47-го региона. – Обычно журналисты рады сенсациям, но здесь главное, чтобы народные избранники работали. Да, часто в споре рождается истина, а потому в кулуарах бывают и разногласия. Однако я готов к компромиссу, но не к шоу. Думаю, что после выборов 2021 года Ленинградская область получит новый ЗакС. Возможно, придут тяжеловесы. Что касается эффективности его работы, то время расставит все точки над «i».

Ирэн Овсепян