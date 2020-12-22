Кремлевскую елку будет транслировать телевидение

В этом году традиционный праздник в Кремлевском Дворце смогут увидеть миллионы телезрителей по всей стране. 31 декабря в 18.00 на телеканале «Карусель» состоится премьерный показ представления «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».

Юных и взрослых зрителей ждет путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Россию времен Петра I. В сказочном спектакле переплетутся темы традиций и инноваций, книжного наследия и современных гаджетов. Как отмечают организаторы, сюжет сосредоточится не на противостоянии старого и нового, а на их взаимном дополнении.

Для тех, кто не сможет посмотреть выступление в канун Нового года, запланированы повторные трансляции 7 января в 19.30 и 13 января в 17.00.

Стоит отметить, что традиционного новогоднего представления с десятками тысяч детей в Кремлевском дворце не будет. Увидеть спектакль в этом году можно только по телетрансляции.