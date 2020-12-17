Строительство второго корпуса ЖК «Радужный» завершено

Владельцы более 380 квартир в ЖК «Радужный» корпус 6.6 могут справить новоселье к Новому году.

Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для дома. Теперь долгострой построен в соответствии с проектом подключения к сетям. Это позволит ускорить процесс ввода в эксплуатацию. Соответствующее заявление направят в профильные ведомства в ближайшие дни.

Строительство проблемного дома завершила компания «ГарантЪ» после того, как компания «Главстройкомплекс» отказалась возводить ЖК. Было подписано соглашение с администрацией Ленинградской области.

Год назад «ГарантЪ» уже сдала корпус 6.1 ЖК «Радужный», где квартиры получили 287 человек. Всего в жилом комплексе шесть корпусов. Четыре из них, согласно ДДУ, планировалось завершить с привлечением средств Фонда защиты прав дольщиков. Суд уже ввел конкурсную процедуру у застройщика «Главстройкомплекс», назначена управляющая – Наталья Гулько. Она подготовит документы для проведения наблюдательного совета Фонда для принятия решения о выплате компенсаций или достройке.

Отметим, что в ЖК «Радужный» 1 740 квартир, из которых 1 350 уже проданы.

Ирэн Овсепян