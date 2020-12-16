Газпром открыл во Всеволожском районе первую газонаполнительную станцию

Три колонки с шестью заправочными пистолетами открылись сегодня, 15 декабря, во Всеволожске. Производительность станции 9,5 млн кубометров в год, пропускная способность 500 машин в сутки.

Согласно дорожной карте с 2019 по 2024 год в Ленинградской области планируется установить 23 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. Первая уже появилась в Кингисеппе в прошлом году. Установка оборудования проводится в рамках федеральной программы и компенсируется из государственной казны. На каждый объект выделяется субсидия в размере 40 миллионов рублей, что является серьезным финансовым подспорьем для компании. Эти средства покрывают порядка 50% затрат на установку газонаполнительной станции.

Цена топлива составляет в среднем 19,5 рубля за кубометр, стоимость километра пути на метане обойдется в два рубля. По расходу один кубометр метана эквивалентен литру бензина. При этом экологи отмечают, что выбросы углекислого газа у авто на метане в два–три раза меньше.

– Это важное событие для Всеволожского района, – отметил, отвечая на вопрос «В.в.», глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сам я пока езжу на бензине, но сегодня решил, что нужно подумать о переходе на газовое топливо.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина