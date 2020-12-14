Всеволожские «Звезды культуры» награждены губернатором Ленобласти

Подведены итоги областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В этом году областная конкурсная комиссия приняла решение о награждении 62 конкурсантов.

Победителей и участников в режиме видео-конфенц-связи поприветствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин и председатель областного комитета по туризму Евгений Чайковский.

– Конкурс становится все масштабнее, в нем появились новые номинации, все больше учреждений культуры ежегодно принимают в нем участие, – отметил глава региона. – Я считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все они — победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя.

Также Александр Дрозденко заявил, что ни одно из мероприятий не проходит без синтеза двух отраслей – туризма и культуры. И потому было принято решение о создании отдельного комитета по культуре и туризму, который будет заниматься сохранением культурного наследия и памятников культуры, а также внедрять новые технологии в учреждениях культуры, воспитывая подрастающее поколение.

В числе победителей конкурса были названы учреждения и работники культуры Всеволожского района:

в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» высокой награды была удостоена МАУ ДО «Колтушская детская школа искусств» (директор Наталья Рыжакова);

в номинации «Лучший социально-культурный проект года» заслуженную награду получил проект «Лето с Калевалой», задуманный и воплощенный в жизнь директором МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» Натальей Бородкиной,

в номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» лауреатом I степени был назван народный самодеятельный коллектив – хор «Мелодия души» АМУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово» (руководитель – Ольга Карачкова);

специальным дипломом был отмечен проект «Эта память всем дана» Лесколовской сельской библиотеки МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» (автор проекта – директор библиотеки Юлия Корюкина).

Также за многолетний и добросовестный труд в системе образования, умелое руководство и большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения Н.Е. Бородкина награждена Почетным дипломом ЗакСа ЛО, которую ей вручил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Верниковский.

Глава администрации Андрей Низовский и председатель совета депутатов Вячеслав Кондратьев тепло поздравили получивших заслуженные награды.

Владимир Шемшученко

Фото Светланы Усик