Во Всеволожске открылась уникальная танковая экспозиция

В минувшее воскресенье, 13 декабря, во всеволожском музее «Битва за Ленинград» имени воина-танкиста Зиновия Колобанова бывший глава Минкульта РФ Владимир Мединский открыл уникальную танковую и артиллерийскую экспозицию.

В торжественной церемонии открытия приняли участие историки и руководители музеев, а также представители администрации Всеволожского района. Музей расположен в микрорайоне Южный на улице Народной, дом 5.

В павильоне музея выставлены уникальные образцы тяжелой техники: танки – участники боевых действий, гусеничные тягачи, тракторы и множество предметов вооружения времен Великой Отечественной войны. Всего в распоряжении музея свыше 10 тысяч экспонатов. Помимо выставочных образцов, в музее собрана информация о героях-танкистах и советских инженерах-танкостроителях.

Напомним, что музей появился на базе реставрационной мастерской. Многие образцы техники, включая коллекцию танков «Т-34», полностью восстановлены сотрудниками музея. Некоторые из боевых машин находятся в рабочем состоянии. Так, например, специалисты музея восстановили редкий танк ТО-34 – после долгой и кропотливой работы грозная машина доведена до ходового состояния и заняла достойное место в экспозиции.