Ленинградская панорама: на верфь к Петру Первому

Проект «Лодейное Поле – родина Балтийского флота» получил поддержку в рамках стратегической сессии регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Его реализация даст возможность маленькому северному городку стать одним из важнейших туристических центров Ленинградской области.

Лодейное Поле на год старше Санкт-Петербурга. Его название происходит от слова «лодья» – так в старину называли речные суда. В 1702 году здесь, на берегу Свири, по решению Петра I была заложена Олонецкая судостроительная верфь. Уже через год со стапелей был спущен на воду первенец Балтийского флота – знаменитый фрегат «Штандарт». Верфь просуществовала более ста лет. Среди построенных в Лодейном Поле кораблей был и шлюп «Мирный», участвовавший в открытии Антарктиды.

Богатая история районного центра и его хорошая транспортная доступность (автомобильная дорога в Карелию, есть железнодорожный вокзал, причалы на реке Свирь, аэродромы для малой авиации) сами подсказали идею развития туристско-рекреационного кластера. Поэтому еще в 2018 году при местной администрации была создана рабочая группа, которая стала разрабатывать бренд «Лодейное Поле – родина Балтийского флота». Сегодня это уже неотъемлемая часть маршрутов «Серебряное ожерелье России», «Петровские города».

«Мы разрабатывали предложения по формированию туристической инфраструктуры, собирали информацию о возможностях малого бизнеса, пожелания жителей, – рассказывает член рабочей группы, директор Лодейнопольского туристско-информационного центра Светлана Иванова. – Все это легло в основу нашего проекта. Благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» есть сквер Корабелов. Появились новые привлекательные туристические объекты, установлено несколько памятных знаков. При поддержке правительства Ленинградской области построен выставочный павильон – Домик Петра I, ведь в годы Северной войны император часто бывал в Лодейном Поле, инспектируя постройку кораблей.

Сейчас мы работаем над созданием экспозиции. «Петровский маршрут» в сквере Корабелов состоит из восьми локаций. У информационных табличек гостей будет встречать виртуальный Петр I, рассказывающий исторические факты о Лодейнопольской верфи. С технологией дополненной реальности и туристской навигацией обещал помочь областной комитет по туризму. Над текстами для аудиогида работаем совместно с Лодейнопольским историко-краеведческим музеем».

На форуме был представлен проект строительства набережной на реке Свирь. Её планируется дополнить современной прогулочной зоной в нижней части берега, где когда-то и находилась судостроительная верфь. Местный предприниматель Николай Кузьменко, уже имеющий опыт строительства деревянных судов, предложил ее воссоздать. По замыслу автора, это должен быть действующий объект, на котором по старинным чертежам планируется построить копию шлюпа «Мирный». Туристы не только смогут увидеть, как строится корабль, но и при желании поучаствовать в работе.

На набережной появятся смотровые площадки, летние кафе, сувенирные лавки, велосипедные дорожки, освещение и другая необходимая инфраструктура. Для развития водного туризма необходим пирс для маломерных судов. Тогда в Лодейном Поле будут принимать не только круизные теплоходы, но и частные небольшие суда, путешествующие из Ладоги в Онегу.

«Возможно, осуществим идею «говорящих памятников» с использованием мультимедийного оборудования, – продолжает Светлана Иванова. – Сейчас, когда проект получил поддержку на региональном уровне, будем стремиться выйти на уровень федеральный. Надеемся пойти по стопам Старой Ладоги. Чтобы стать точкой притяжения больших туристических потоков, необходимо создать туристско-реакреационный кластер, основанный на взаимодействии малого бизнеса и государства. Мечтаем, чтобы Лодейное Поле стало гордостью Ленинградской области».

В 2022 году Ленинградская область станет одним из центров программы празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. В рамках подготовки к этому событию проект «Лодейное Поле – родина Балтийского флота» видится особенно востребованным.

Ольга Кожина

Фото предоставлено ТИЦ МКК Лодейнопольский фонд «Содействие»