«Домик Нефедова» в Коккорево готовится к реставрации

Мемориально-музейный комплекс «Дорога жизни» пополнился еще одним музеем – «Домик Нефедова». Реставрация деревянного здания начнется в 2021 году.

В августе Всеволожское общество рыболовов и охотников передало в руки ГБУ «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» одну пятую часть здания по адресу: д. Коккорево, дом 27. В остальных помещениях продолжали базироваться рыболовы и охотники. К концу года правительство Ленинградской области выкупило все здание. Исторический контракт был подписан 1 декабря. Что касается участка земли, то его поделили на взаимовыгодных условиях: часть территории будет принадлежать музею, другая часть в глубине двора и береговая полоса Ладоги осталась в руках Всеволожского общества рыболовов и охотников.

Напомним, что ценность Музея Дороги жизни в Коккорево заключается в том, что само по себе деревянное здание является памятником. Его можно назвать частью блокадной эпопеи. Дом был построен перед самой войной, предназначался под начальную школу для детей рыбаков. Когда началась война, то через рыбацкий поселок Коккорево пролегла автомобильная трасса Дороги жизни (ВАД-101). И тогда решено было приспособить местную школу под штаб ледовой трассы. У нее было удобное расположение: она находилась в тени огромных деревьев, и немцы на своих самолетах не могли ее обнаружить. Поэтому во время войны ни одна бомба на штаб ледовой трассы не упала.

Здесь много времени проводил командир ледовой трассы, легендарный разведчик Михаил Александрович Нефедов. Поэтому в народе появилось название «Домик Нефедова». После войны его бережно сохранили, и люди, которые помнили ужасы блокады и колоссальное напряжение на Дороге жизни, решили сделать здесь музей. Они собрали очень ценные экспонаты.

Народный Музей Дороги жизни открылся 19 мая 1974 года. Но ему недолго довелось существовать. В чехарде перестройки он несколько раз менял хозяев. В конце концов, неожиданно для всех, оказался в руках Всеволожского общества рыболовов и охотников, которое не могло осуществлять квалифицированный уход за экспонатами. Поэтому музей постепенно разрушался. Некоторые экспонаты пропали.

5 марта 2020 года группа энтузиастов, в которую входили блокадники, дети блокадников и даже сотрудники Библиотеки Академии наук, отправили тревожное письмо Владимиру Путину. После этого по поручению президента в Коккорево прибыла комиссия с прокурорской проверкой. И дело быстро сдвинулось с места.

Энтузиасты, которые отстояли этот дом, выразили пожелание, чтобы он сохранился в том же виде, в каком стоял во время войны. Я обратилась за комментариями к руководителю ГБУ «Музейно-мемориальный комплекс Дорога жизни» Юрию Марковичу Щеглову. Вот что он ответил:

– Наша организация сделала экспертизу технического состояния здания. Большинство помещений и фундамент были признаны условно пригодными под эксплуатацию. «Условно» – потому что, возможно, для рыболовов и охотников этот дом подходил, но у государственного музея – другие требования. Музей должен соответствовать пожарным, санитарным и техническим нормам. А сейчас там нет отопления, нет воды, пол прогнил в некоторых местах, на крыше есть подгнившие балки. Его внешний облик мы действительно хотим сохранить в историческом виде. А внутри придется сделать перепланировку. И для этого надо приложить немало усилий. В начале 2021 года мы объявим конкурс на проектно-строительную документацию. Компании, которые будут участвовать в конкурсе, предоставят свои эскизы. Мы выберем лучший эскиз, потом будем определять смету – сколько это будет стоить. После государственной экспертизы пройдет конкурс на реализацию проекта. И уже потом мы начнем заниматься наполнением музея. Ту часть экспозиции, которая сделана руками ветеранов, мы, разумеется, сохраним. По многочисленным пожеланиям оставим на месте диораму ледовой трассы. Но если до сих пор музей занимал один подъезд, то теперь у него все 280 квадратных метров здания. Поэтому мы добавим новую экспозицию, которая будет сделана на современном уровне. Но я думаю, что в 2021 году музей еще не откроется для посетителей.

Людмила Однобокова