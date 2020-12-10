Юные читатели Ленинградской области выбрали 10 лучших книг года
В декабре дети и подростки 47-го региона выбирали 10 лучших книг года, которым присудили знак «Нравится детям Ленинградской области». В тесном соседстве оказались как классическая сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка», так и мистическая история Стивена Кинга «Институт».
Рейтинговое голосование проходило на сайте Ленинградской областной детской библиотеки. Помимо лучших книг, ребята выбирали библиотеку года – ею стала Выборгская библиотека Алвара Аалто, а также читателя года – это звание в 2020 году получили Максим Шиманович из Выборга и Иван Чепелев из Вырицы. А лучшими книгами года, по мнению юных читателей Ленобласти, стали:
Анна Анисимова «Гутя»;
Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка» (перевод Анастасии Строкиной);
Евгения Басова «ИЗО»;
Анна Вольтц «Аляска»;
Нина Дашевская «Тимофей: блокнот, Ирка: скетчбук»;
Стивен Кинг «Институт»;
Гордон Корман «Рестарт»;
Ольга Лаврентьева «Сурвило»;
Алексей Олейников «Соня из 7 буээ»;
Ребекка Уна «Отключай!».