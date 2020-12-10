Юные читатели Ленинградской области выбрали 10 лучших книг года

В декабре дети и подростки 47-го региона выбирали 10 лучших книг года, которым присудили знак «Нравится детям Ленинградской области». В тесном соседстве оказались как классическая сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка», так и мистическая история Стивена Кинга «Институт».

Рейтинговое голосование проходило на сайте Ленинградской областной детской библиотеки. Помимо лучших книг, ребята выбирали библиотеку года – ею стала Выборгская библиотека Алвара Аалто, а также читателя года – это звание в 2020 году получили Максим Шиманович из Выборга и Иван Чепелев из Вырицы. А лучшими книгами года, по мнению юных читателей Ленобласти, стали:

Анна Анисимова «Гутя»;

Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка» (перевод Анастасии Строкиной);

Евгения Басова «ИЗО»;

Анна Вольтц «Аляска»;

Нина Дашевская «Тимофей: блокнот, Ирка: скетчбук»;

Стивен Кинг «Институт»;

Гордон Корман «Рестарт»;

Ольга Лаврентьева «Сурвило»;

Алексей Олейников «Соня из 7 буээ»;

Ребекка Уна «Отключай!».