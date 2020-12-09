Ленобласть готовится к вакцинации от COVID-19

К проведению вакцинации против коронавируса Ленинградская область подготовила шесть пунктов, расположенных в областной клинической больнице, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах. В ближайших планах оборудовать еще 17 медучреждений района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регион уже поступила первая партия вакцины «Спутник V». Из запланированных 1624 доз препарата Ленинградская область получила 500 доз, оставшееся количество поступит в больницы области до конца текущего года. Препарат предназначен в первую очередь для медперсонала, соцработников и учителей – комитет по здравоохранению уже составляет списки из желающих вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 9 декабря оперативный штаб Ленобласти сообщил о 218 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 43 во Всеволожском районе.