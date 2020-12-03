Лучшим работодателем Всеволожского района признан Молодежный центр «Альфа»

За плодотворное сотрудничество в сфере занятости молодежи Центр «Альфа» признан лучшим работодателем Всеволожского района. Руководителю автономного муниципального учреждения Елене Лавровой вручили памятную стелу.

– С февраля по декабрь текущего года в программе трудоустройства подростков от 14 до 18 лет приняли участие более 500 ребят, – рассказывает и.о. директора Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» Наталья Петрова. – Сокращенная занятость – неплохой приработок.

Подростки занимаются благоустройством города, убирают улицы, приводят в порядок районные мемориалы. Каждый год желающих трудиться больше. Это обусловлено активной информационной кампанией, которая развернулась в районе.

– Для нас это был прекрасный сюрприз, – откровенно признается Елена Лаврова. – Мы не ожидали, что получим такой приз. Ключевыми факторами нашего успеха стали особые отношения в коллективе. Мы не просто дружная команда. Главное, внести в работу частицу души и найти взаимопонимание с каждым сотрудником. Нужно выстроить доверительные отношения. Безусловно, нет предела совершенству. Поэтому мы постоянно работаем над собой.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР