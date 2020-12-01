Жители Всеволожского района могут бесплатно срубить ель к Новому году

С 1 декабря жители Всеволожского района могут бесплатно срубить ель для новогодних праздников. Для этого достаточно оформить договор купли-продажи по нулевой ставке во Всеволожском лесничестве.

Срубить новогоднюю красавицу можно на лесном участке, который будет указан в договоре. На одного человека отпускается одно дерево высотой до трех метров. Договор купли-продажи необходимо иметь при себе во время заготовки ели, а также при ее транспортировке.

Заключение договоров будет проходить до 10 января во Всеволожском лесничестве по адресу: поселок Токсово, улица Гагарина, дом 22. Бумаги можно оформить в будние дни с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки сотрудники просят заранее подготавливать бланк договора, предварительно скачав документ на сайте ЛОГКУ «Ленобллес». При обращении в лесничество необходимо иметь при себе паспорт и СИЗ. Телефон для справкок +7 921 758-00-47.