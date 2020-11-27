Креативный бизнес в Ленинградской области набирает обороты

Областные ремесленники обсудили перспективы развития отрасли на II региональном слете, который прошел 27 ноября в городе Сосновый бор. Событие дистанционно объеденило мастеровых со всех уголков Ленинградской области, представителей бизнеса и власти.

– Несмотря на локдаун отрасль быстро развивается, – отметила руководитель комитета по развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Достаточно отметить, что за два года число мастеровых увеличилось почти вдвое. Если в 2018-м году в регионе было зарегистрировано 136, то в 2020 уже 260 ремесленников.

По словам Светланы Нерушай, сейчас в области семь предприятий народно-художественных промыслов. Все они прошли сложный и трудоемкий процесс подтверждения своего статуса. Однако ремесленники по-прежнему нуждаются в точках сбыта. Поэтому регионом разработан единый бренд «Сделано в Ленинградской области», созданы электронные и печатные каталоги местной продукции, проводятся выездные выставки-ярмарки. Также увеличилось число выделяемых на отрасль «хенд-мейда» субсидий.

– В 2018-м году господдержку на сумму примерно в 6 миллионов рублей получил 21 субъект, – подчеркнула председатель комитета. – В текущем году выделено более 12 миллионов 41 ремесленнику. И это не предел. В декабре будет очередная раздача грантов.

– Драйвером роста отрасли станет некоммерческое объединение мастеровых области, – считает глава Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожин. – Сила ремесленников в единстве. Только так можно сохранить наше национальное и культурное наследие.

– Некоторые мастеровые скептически относятся к реализации своей продукции за рубежом, – говорит генеральный директор «Центра развития промышленности» Ленинградской области Ольга Волкова.– Но нет ничего страшного и невозможного. Нужно рискнуть. Тогда внешние рынки откроют двери перед бизнес-миссией креативного бизнеса. У нас есть хороший пример, когда был подписан контракт на поставку в Германию копорского «Иван чая».

Как подчеркнула вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Елена Дюкарева, согласно ООН 2021 станет Годом креативного бизнеса.

– Творческие идеи делают мир лучше, – считает Елена Дюкарева. – Сегодня в Ленинградской области более 40 отраслей, которые задействованы в этом направлении. В этот перечень входят и ремесленники. Сейчас как никогда нужно выстроить правильный диалог, чтобы продвинуть изделия наших мастеровых на самые высокие позиции. Главное на рынке, чтобы продукция под лейблом «Сделано в Ленинградской области» стала узнаваемой.

Ирэн Овсепян