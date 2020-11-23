Во Всеволожском районе прошли соревнования в память о Валерии Стовбе

В воскресенье, 22 ноября, в поселке имени Морозова прошло Первенство по восточным единоборствам кобудо, посвященное памяти Героя России Валерия Стовбы. Организатором мероприятия выступила администрация Всеволожского района.

В рамках Первенства Всеволожского района по восточным единоборствам юные спортсмены состязались в дисциплинах «ниппон кемпо», «борьба в стойке» и «состязание на нунчаках», после чего главный судья соревнований, мастер спорта и судья I категории Андрей Кулаковский вручил победителям заслуженные награды.

Об истории возникновения соревнований и о составах команд Всеволожского района рассказал исполнительный директор клуба боевых искусств «САТОРИ» Сергей Хорошков:

– Турнир имени Валерия Стовбы является официальным Первенством, призерам которого присваиваются юношеские и взрослые спортивные разряды. Турнир является отборочным для соревнований более высокого уровня.

В соревновании приняли участие председатель регионального отделения Российского совета ветеранов пограничной службы, заслуженный деятель культуры РФ Сергей Дугалев и его коллеги.

Напомним, Валерий Станиславович Стовба родился в 1966 году в Казахстане. В Рахью его семья переехала в 1980 году. С 1983 по 1986 год Валерий обучался в Кировском авиационно-техническом училище в Вятке. 29 сентября 1996 года ценой своей жизни капитан Стовба выполнил боевое задание по уничтожению бандформирования на границе Таджикистана с Афганистаном. В поселке Рахья ему установлен памятник. 14 декабря 1996 года Указом Президента Российской Федерации всем четырем членам экипажа вертолета было присвоено звание Героя России. Капитанам Игорю Будаю и Валерию Стовбе – посмертно.

Владимир Шемшученко