Финская архитектура и европейское качество жизни в самом центре Всеволожска!

Всеволожск преображается – на месте ветхих домов появляются современные здания, меняющие город и отвечающие самым последним требованиям качественного домостроения. Таким проектом стал недавно сданный жилой дом «Pietari» (Пиетари) от «АЕМА Девелопмент». Этот дом повышенного класса комфортности расположился на пересечении Октябрьского проспекта и Коралловской улицы и уже по праву стал жемчужиной архитектурного ансамбля центра Всеволожска.

Название дома «Pietari» в переводе с финского значит «Петербург». В этом проекте финское качество было привнесено на все этапы, начиная от проектных решений и заканчивая использованными строительными технологиями и материалами. Так, фасад этого 6-этажного дома выполнен в скандинавском умеренно-современном стиле, для которого характерны спокойствие, функциональность и гармония. В квартирах установлены энергосберегающие, шумопоглощающие стеклопакеты и качественные входные двери. Дом оборудован бесшумными лифтами. Места общего пользования отделаны престижной штукатуркой Сан Марко. Даже лестничные пролеты и межэтажные вестибюли выглядят по-фински – чистота, качество, уют видны в каждой детали!

Респектабельность «Pietari» отражается и в небольшом количестве квартир в доме, и в их пространственной организации. Всего в доме 60 квартир, которые разделены на 2 парадные с дизайнерским интерьером, качественной отделкой холлов и лестничных площадок, на каждой лестничной площадке расположено до 6 квартир, при этом абсолютное большинство квартир в доме – семейные 2- и 3-комнатные. Камерная обстановка и уважаемые соседи – здесь вы и ваши близкие точно будете чувствовать себя в безопасности.

Планировочные решения квартир в «Pietari» продуманы до мелочей и удовлетворят самых взыскательных покупателей. Например, в планировках 3-комнатных квартир предусмотрены большие светлые кухни, изолированные комнаты, несколько санузлов и гардеробных.

К сожалению, таких качественных проектов во Всеволожске крайне мало. Поэтому большинство квартир были проданы уже на этапе строительства. А оставшиеся в продаже квартиры, скорее всего, достаточно быстро найдут своих покупателей. Тем более что будущим жильцам в «Pietari» предлагаются на выбор специальные условия и удобные схемы оплаты.

А благодаря тому что дом «Pietari» уже сдан, ключи от новой квартиры можно получить сразу – уже в день сделки!

Комфорт проживания жителей обеспечит и продуманная прилегающая территория. Аккуратные мощеные дорожки и зеленые газоны, открытая наземная парковка, детская и спортивная площадки с современным оборудованием в экотематике, видеонаблюдение – здесь все подчинено скандинавскому минимализму и европейской природной эстетике. Для удобства жителей на 1-м этаже предусмотрена коммерческая инфраструктура: 7 помещений площадью от 38 до 105 кв.м имеют обособленные входные группы, большинство из которых выходит на Октябрьский проспект. Часть помещений имеет выход на Коралловскую улицу и соседствует с расположенными поблизости Администрацией и ИФНС Всеволожского района. Если вам интересна коммерческая недвижимость для своего бизнеса или инвестиций – присмотритесь внимательнее к «Pietari». Здесь удачно сочетаются и местоположение в деловом центре Всеволожска, и шаговая доступность государственных услуг, крупных торговых центров и банков, и платежеспособная аудитория окружающего многоэтажного и малоэтажного жилого фонда, и транзитный автомобильный трафик Октябрьского проспекта.

По данным статистики, цены на недвижимость за 2020 год выросли на 30%, однако Застройщик проекта «Пиетари» остается по-прежнему лояльным к своим покупателям – цены, конечно, растут, но гораздо умереннее!

Оцените финское качество и подберите для себя подходящий вариант квартиры или коммерческого помещения!

Посмотреть свободные квартиры или коммерческие помещения в продаже можно на официальном сайте «Пиетари». Записаться на просмотр вашей будущей квартиры или получить подробную консультацию можно по телефону 8 (812) 407-15-07.

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