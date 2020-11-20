Ретроспективу Всеволожского района покажет выставка в честь финского этнографа

19 ноября в Российском этнографическом музее состоялась церемония открытия выставки «По следам Самули Паулахарью». Она расположилась в зале народов Северо-Запада России и Прибалтики.

Самули Паулахарью (1875–1944) – финский этнограф и писатель. Он работал преподавателем труда в школе для глухонемых в финском городке Оулу. Но каждое лето совершал этнографические экспедиции. В 1911 году он проехал на велосипеде по Петербургской губернии. В этой поездке его интересовали старые села Ингерманландии. Таким образом за два месяца он посетил места, которые сейчас находятся в Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах. В современном Всеволожском районе внимание Самули Паулахарью привлекли деревни: Колтуши, Рябово, Токсово, Токкари, Орово, Лемболово, Куйвози, Никулясы. Здесь он записывал народные обычаи ингерманландских финнов, а также представителей народов водь и ижоры. И в каждом селе обязательно делал фотографии на стеклянных негативах.

В 2016 году представители финского Фонда памяти Моозеса Путро решили повторить путь Самули Паулахарью по современной Ленинградской области. Их целью было: сделать фотографии в тех же самых местах и сравнить: что сохранилось от прежней Ингерманландии? В этой экспедиции участвовали исследователи из Финляндии, им помогали граждане России. Так родилась мини-выставка фотографий «По следам Самули Паулахарью». Так как основной массив исследований Самули Паулахарью был сделан на территории нынешнего Всеволожского района, то впервые выставка была показана в Агалатовской школе искусств. Это было в 2018 году.

И вот сейчас в Российском этнографическом музее ее сможет увидеть широкая общественность. В знак преемственности на церемонии открытия выступили юные артисты из ансамбля «Жаворонки» (воспитанники Агалатовской школы искусств). Под сводами музея они показали небольшое театрализованное выступление, во время которого исполнили песни на четырех языках: на русском, карельском, ижорском и водском.

Напомним, что Агалатовская школа искусств в 2018 году вошла в число пятидесяти лучших сельских школ искусств России, а в 2020 году она отметила свой юбилей – 25 лет с момента основания. При этой школе действует много творческих коллективов. Ансамбль «Жаворонки» специализируется на исполнении произведений русского фольклора и фольклора малочисленных народов Ленинградской области. Его выступление в Российском этнографическом музее было принято зрителями очень тепло.

Выставка «По следам Самули Паулахарью» будет работать в Российском этнографическом музее до 31 января 2021 года. Подробности об этой выставке вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила Однобокова

На фото автора: ансамбль «Жаворонки»; стенд фотовыставки; фотография С. Паулахарью, сделанная во Всеволожском районе 1911 году