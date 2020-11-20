Ленинградская панорама: сократит ли область расходы на спорт?

Анна Ивановна Кузнецова из Выборгского района обратилась к нам с таким вопросом: «Только и слышишь, как пандемия бьет по бюджетам разных уровней. Не сократятся ли из-за нее расходы на физкультуру, на строительство спортивных объектов в нашей области?»

В комитете финансов Ленинградской области сообщили, что на развитие спорта в следующем году из бюджета области запланировано выделить 2,9 млрд рублей. В начале года начнут работу физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный зал в Кингисеппе при Общественном центре, футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бассейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году продолжатся строительство, ремонт и реконструкция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволожске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биатлонно-лыжного центра в Шапках, тренировочной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.