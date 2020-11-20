Всеволожский «Велес» дает консультации о правильной помощи диким животным

Сотрудники центра реабилитации диких животных «Велес» запустили единый бесплатный телефон, по которому можно проконсультироваться об оказании правильной помощи попавшим в беду диким животным.

Центр занимается лечением и реабилитацией животных более 10-ти лет. За годы практики специалисты накопили богатый опыт обращения с самыми разными представителями животного мира Ленинградской области – от ежей и лисиц до лосей и медведей. Сотрудники «Велеса» могут дать квалифицированную консультацию о том, что стоит предпринимать в случае обнаружения дикого животного, попавшего в беду.

Если вы нашли дикое животное и вам кажется, что оно нуждается в помощи, вы можете связаться со специалистами по телефону 8 800 201-49-99. Звонок бесплатный и действует по всей территории Российской Федерации.

Также напомним, что на территории реабилитационного центра «Велес» постоянно проживает порядка двух сотен животных, нуждающихся в заботе человека. Сейчас центр закрыт для посещения и особенно остро нуждается в помощи неравнодушных людей. Как отмечают сотрудники «Велеса», в это непростое время значима любая помощь, ведь даже 100 рублей – это три килограмма куры для питомцев. Желающие оказать посильную помощь животным могут узнать реквизиты центра по ссылке.