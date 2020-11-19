Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района объявляет о приёме заявок на участие в смотре-конкурсе на лучшую спортивную работу в районе по итогам 2020 года.

Заявки принимаются по одной или нескольким номинациям:

— «Лучший спортсмен Всеволожского района по олимпийским видам спорта 2020 года».

— «Лучший спортсмен Всеволожского района по неолимпийским видам спорта 2020 года».

— «Лучший тренер Всеволожского района 2020 года».

— «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 2020 года».

— «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства во Всеволожском районе в 2020 году».

— «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе в 2020 году».

— «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в дошкольном образовательном учреждении Всеволожского района в 2020 году».

— «Лучшая постановка работы по адаптивной физической культуре во Всеволожском районе в 2020 году».

— «Лучший специалист в области физической культуры и спорта Всеволожского района 2020 года».

— «Открытие года!» – спортивная (любительская) команда, впервые добившаяся высоких результатов в спортивных соревнованиях областного уровня, спортивного сезона – 2020 г.

К участию приглашаются спортсмены, тренеры, специалисты и организации, работающие по направлению физической культуры и спорта. Приём заявок с 20 ноября по 21 декабря по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 72, отдел физической культуры и спорта администрации.

Е-mail: 22-640@mail.ru

Телефоны: 8 (813-70) 22-640, 43-245.