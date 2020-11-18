Заслуженный тренер Леонид Баранов отмечает 90-летний юбилей

18 ноября исполнилось 90 лет заслуженному тренеру РСФСР, почетному гражданину Всеволожского района Леониду Алексеевичу Баранову. В свой день рождения он был удостоен чести произвести полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Леонид Баранов является патриархом лыжного спорта. В течение многих лет являлся бессменным тренером лыжников-двоеборцев Ленинградской области. Регулярно привлекался к работе со сборными командами России, а также – СССР. В составе советских делегаций неоднократно выезжал на чемпионаты мира и на Олимпийские игры.

С 1953 года и по настоящее время он проживает в поселке Токсово. Долгое время, с 1955 по 2012 год, работал тренером, завучем, а затем – директором и методистом Кавголовской спортивной школы молодежи. Через его руки прошло много выдающихся спортсменов и спортсменок, которые защищали честь Всеволожского района, Ленинградской области, России и СССР на международных соревнованиях. Его работа отмечена рядом государственных и ведомственных наград, он награжден Грамотами Всеволожского райисполкома, Леноблисполкома, спорткомитетов РСФСР, СССР и ЦСО «Динамо».

В 60-е годы XX века Леонид Алексеевич избирался депутатом Всеволожского районного совета, в разные годы был депутатом Токсовского городского совета. Одновременно занимался общественной работой в спортивных федерациях России и РСФСР.

Несмотря на весьма почтенный возраст, ветеран спорта до сих пор ведет активный образ жизни. И сейчас ему не чужда общественная работа. Он много сделал для увековечения воинов – партизан и подпольщиков. Регулярно посещает партизанский край Дедовичского района Псковской области.

В последнее время много внимания уделяет патриотической работе с молодежью. Постоянно сотрудничает со средней общеобразовательной школой № 104 имени Героя СССР М. Харченко и Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Леонид Алексеевич Баранов поддерживает связь с кафедрой лыжного спорта Университета физкультуры и спорта имени Лесгафта. В апреле 2020 года по просьбе преподавателей кафедры лыжного спорта этого университета прочитал для студентов первого курса четыре онлайн-лекции по технике лыжных ходов. После этого в мае, накануне празднования 75-летия Великой Победы, провел онлайн-уроки мужества со студентами университета имени Лесгафта и с юнармейцами из «Дзержинца».

Свой многолетний труд Леонид Алексеевич подытожил в книге. Она была написана по просьбе его воспитанников и посвящена спортсменам-прыгунам и гонщикам Кавголовской спортивной школы молодежи. Книга называется «Кавголовские орлята», вышла в печать на этой неделе – 17 ноября.

У Леонида Алексеевича большая семья: сын и дочь, трое внуков и две внучки. Его взор радуют восемь правнуков, четверо из которых занимаются спортом. А правнук Максим уже стал победителем городских детских соревнований Санкт-Петербурга по фристайлу.

С днем рождения Леонида Алексеевича поздравляли родственники и друзья. Слова благодарности выражали многие спортсмены. Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко наградил Л.А. Баранова Почетной грамотой и памятным подарком.

Редакция газеты «Всеволожские вести» присоединяется к этим поздравлениям и желает своему земляку хорошего здоровья, долгих лет творческой активности и жизнерадостного настроения.

Людмила Однобокова

Фото Никиты Гусева