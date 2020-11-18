Всеволожский район готовит 39 участков в Савочкино для многодетных семей

39 земельных участков по 10 соток в Бугровском сельском поселении будут выданы многодетным семьям под индивидуальную застройку. Земля расположена в деревне Савочкино, рыночная стоимость аналогичных участков порядка пяти миллионов рублей.

Участкам уже присвоены адреса, треть из них поставлена на кадастровый учет и включена в перечень на предоставление многодетным семьям. В скором времени в этот перечень войдут оставшиеся 26 участков, как только сведения о них будут внесены в ЕГРН.

Об этом пишет глава районной администрации Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте». По его словам, найти земельный участок, соответствующий строгим требованиям закона о предоставлении земли многодетным семьям, задача не из простых. Поэтому муниципалитет решил отдать под эти цели участки в престижном и живописном месте.

– Уверен, что ничего подобного в регионе для многодетных семей не выделялось, – пишет Андрей Низовский. – На данный момент 2 участка выбраны многодетными семьями, 11 – включены в перечень на предоставление.

Как сообщил глава района, администрация уже пригласила многодетные семьи на прием для выбора участков.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»