Во Всеволожске прошли общественные слушания по внесению изменений в генплан

Проект изменений в генеральный план города Всеволожска был вынесен на общественные обсуждения в минувший понедельник, 16 ноября. Предложенная концепция подразумевает комплексное и перспективное развитие территории муниципального образования.

Большинство внесенных изменений касается функционального зонирования – часть участков предложено выделить под строительство и рекреации, часть под развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. При разработке генплана учитывалась растущая численность муниципального образования. Ожидается, что к 2030 году во Всеволожске будет проживать порядка 90 тысяч человек, а уже к 2040 население вырастет до 120 тысяч.

Также планом предусмотрено и возведение объектов регионального значения. Одним из них станет новая автодорога вокруг Всеволожска, которая станет продолжением Шафировского проспекта и разгрузит Дорогу жизни.

Еще одним важным предложением является снижение общей этажности застройки на территории города. Те зоны, где сейчас допускается строительство многоэтажек, предлагается перевести в зону малоэтажной застройки.

Помимо этого, проектом предполагается создание единой парковой зоны, которая объединит все существующие городские парки и скверы. Сюда же включат и развитие ландшафтно-рекреационной зоны вдоль реки Лубья и Мельничного ручья. Озеленение и поддержание естественного ландшафта города станет одной из главных задач единого паркового пространства.

После того как проект доработают с учетом поступивших от всеволожцев поправок и пожеланий, он будет отправлен на утверждение в региональный Комитет градостроительной политики.

Фото пресс-службы администрации «ВМР» ЛО