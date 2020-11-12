«Честный ЗНАК» — система обязательной маркировки товаров для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции.

К 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все группы товаров: от продуктов питания и товаров первой необходимости до табачных изделий.

В настоящее время обязательной маркировке подлежат следующие товары:

табачная продукция — с 1 марта 2019 года;

шубы – с 01 июня 2019 года;

лекарства – с 01 июля 2020 года;

обувные товары — с 1 июля 2020 года;

духи и туалетная вода — с 1 октября 2020 года;

фототовары – с 1 октября 2020 года;

шины и покрышки — с 01 ноября 2020.

С 01 января 2021 года подлежат обязательной маркировке товары легкой промышленности и одежда. За реализацию немаркированной продукции Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 15.12) предусмотрена ответственность:

производство товаров и продукции без маркировки влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

продажа товаров и продукции без маркировки, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 руб. до 300 000 рублей.

Все немаркированные изделия подлежат конфискации!

Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере, влекут уголовную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вся информация об обязательной маркировке размещена на сайте https://честныйзнак.рф,

Дополнительные вопросы можно задать в информационном центре: +7(800) 222-15-23, +7(800) 707-23-36, info@crpt.ru;

Информационная и техническая поддержка осуществляется по электронным адресам: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.

Как зарегистрироваться в системе «Честный знак»:

1. Подать заявку на регистрацию в системе маркировки;

2. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись;

3. Зарегистрироваться в личном кабинете участника оборота;

4. Получить консультацию Честного ЗНАКа о дальнейшей работе в системе, необходимом оборудовании и ПО.

Обращаем Ваше внимание, что предприниматели Ленинградской области могут получить квалифицированную электронную подпись бесплатно на 1 год после прохождения бесплатного обучения цифровым инструментам для своего бизнеса.

Подать заявку на обучение можно на сайте https://www.813.ru, а также на сайте цифрабизнес47.рф.