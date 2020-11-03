В Кудрово по старинным чертежам воспроизвели Спасский собор

В минувшее воскресенье, 1 ноября, в Кудрово в лесопарке Оккервиль состоялась литургия в честь открытия храмового комплекса. Он состоит из большого Храма Иоанна Богослова и малого Храма иконы Божьей матери «Отрада» или «Утешение».

Решение о его строительстве было принято восемь лет назад, в 2012 году. К строительству Храма Иоанна Богослова благочиния Выборгской епархии РПЦ приступили в феврале 2015 года. Сейчас он претендует на звание одного из самых крупных в Ленинградской области, построенных в наше время. Высота здания – 57 метров (то есть почти такая же, как колокольни князя Ивана Черниговского в Токсово), а вместимость – 2 500 человек. Эта уникальная постройка является точной копией Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, который был построен в Москве в XV веке. По старинным чертежам строение воспроизвели в центре города Кудрово. Внутри – прекрасная акустика, которая достигается благодаря заложенным в стенах камерам-голосникам. Поэтому, несмотря на то, что помещение – обширное, голос священника слышен по всему храму.

В этом году церемония открытия была назначена во время престольного праздника 9 октября, но из-за того, что коронавирус создавал сложности, и к строители не успевали убрать леса, распоряжением правящего архиерея – епископа Выборгского и Приозерского Игнатия – его перенесли на 1 ноября. К этому времени леса уже сняли, помещение очистили от строительного мусора. Пока еще расписаны не все стены, и с понедельника по субботу будут продолжаться частичные отделочные работы, однако это уже не может помешать проведению воскресных служб. Начиная с 1 ноября каждое воскресенье все прихожане и гости города Кудрово приглашаются на службу в новый храм.

А в прошлое воскресенье, 1 ноября, состоялась литургия, посвященная открытию храма для воскресных богослужений. Епископ Игнатий Выборгский и Приозерский совершил богослужение Архиерейским чином. Ему сослуживали: благочинный Выборгского района протоиерей Роман (Ковальский), секретарь епархии протоиерей Дионисий (Холодов), наместник Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр (Арва).

«Мы ждали этого события восемь лет!» – произнес на праздничном богослужении настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово протоиерей Владимир Данкович.

На службе присутствовали: глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, представители депутатского корпуса Заневского поселения. Благоустроителям храма в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты. Затем состоялся концерт, в котором выступил и детский хор воскресной школы.

А тем временем строительные работы на территории храмового комплекса продолжатся. Уже возведены стены для купели, скоро будет построено отдельное здание для трапезной и для воскресной школы.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива