Во Всеволожском районе пройдут донорские дни

Центр крови Ленинградской области опубликовал расписание донорских дней во Всеволожском районе. Стать донором могут все совершеннолетние жители района, не имеющих абсолютных противопоказаний к сдаче крови.

Так, станция переливания крови будет работать во Всеволожске 9 и 23 ноября с 9.00 до 13.00 (в актовом зале Всеволожской КМБ). Телефон для справок 8 (813-70) 28-786.

10 ноября с 10.00 до 13.00 кровь сдать можно будет в Кудрово по адресу: Еропейский проспект, д. 9, корп. 1. Телефон для справок 8 (813-61) 24-335.

А 18 ноября с 9.00 до 12.00 доноров будут принимать в Лесколовской амбулатории. Телефон для справок 8 (813-70) 54-281.

Для тех, кто хочет стать донором впервые, специалисты рекомендуют ознакомиться с правилами сдачи крови и рекомендациями по подготовке к донации.