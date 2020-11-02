Александр Дрозденко проинспектировал строительство парка «Песчанка»

В минувшую субботу, 31 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом Всеволожский район. В ходе поездки глава региона проинспектировал ход строительства парка «Песчанка» во Всеволожске и оценил практически завершенный парк 75-летия Победы.

Александр Дрозденко позитивно оценил проделанную работу, особенно выделив просторный 15-рядный амфитеатр. Губернатор высказал мнение, что это место должно стать центром театральной жизни не только города, но и всего региона. Кроме того, амфитеатр прекрасно подходит под создание летнего кинотеатра. Тем более что опыт кинопоказа под открытым небом у города уже есть, а значит, есть и все технические возможности сделать подобную практику регулярной.

Также Александр Юрьевич отметил так называемую зону тишины – благоустроенное пространство для спокойного досуга, стоящее поодаль от детских игровых площадок. Здесь планируется обустроить библиотеку и поставить точку Wi-Fi, а неподалеку воспитанники Всеволожского технопарка «Кванториум» будут выращивать краснокнижные растения на «умных грядках».

Парк 75-летия Победы также получил позитивный отклик от главы региона. Александр Дрозденко выразил надежду, что жители оценят продуманные прогулочные зоны, а военная техника и блиндажи заинтересуют как взрослых, так и детей.

Фото пресс-службы администрации ВМР