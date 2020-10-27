Старшеклассники Всеволожского района выбирают будущие профессии

Более 400 ребят Всеволожского района стали участниками программы по профориентации старшеклассников. Ребята прошли тестирование, во время которого специалисты Биржи труда выявляли профессиональные навыки школьников.

– Этот механизм позволяет определиться с вектором дальнейшего развития, – отмечает профконсультант Биржи труда Всеволожского района Наталия Гонтар. – После дети смогут уделять больше времени тем знаниям, к которым у них есть склонность. К примеру, выбрать техническое, естественно-научное или гуманитарное направление. Это как маячок, который станет путеводителем при выборе будущей профессии. В этом году мы провели профориентацию также и с ребятами из трудовых отрядов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе профориентацию прошли 14 тысяч старшеклассников Ленинградской области. Из-за пандемии коронавируса работа велась дистанционно.

Ирэн Овсепян