Всеволожск потратит 145 миллионов на ремонт системы отопления

Во Всеволожске стартовали масштабная реконструкция системы отопления. Сразу по нескольким адресам меняется магистральный трубопровод и параллельно обновляется оборудование городских котельных.

На обновление инженерных сетей Всеволожска Ленинградская область выделила 127 млн рублей, с учетом средств из местного бюджета всего будет потрачено 145 млн. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский лично проинспектировал замену котла на котельной № 2. Старое оборудование с недостаточным КПД заменяется более мощным и удобным. А благодаря автоматизированной системе мониторинга персоналу больше не придется вести постоянного наблюдения за котельной. Система сама отслеживает сбои и сигнализирует специалистам о необходимости провести ремонт или отладку оборудования.

Также идет ремонт и замена трубопровода на улицах Ленинградской, Вокка, 4-я Линия и на двух участках у здания Центрального теплового пункта в Южном. А на улице Аэропортовской старые наружные трубы заменят на более привычный подземный трубопровод.

Фото пресс-службы администрации ВМР